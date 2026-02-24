Horoscope Today 24 February 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

Free Horoscope Malayalam: ഫെബ്രുവരി 24ലെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
മേടം രാശി: ജോലിയില് മുന്നേറാനാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധവേണം. ശത്രുശല്യം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം
ഇടവം രാശി: കുടുംബത്തില് സന്തോഷം വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജോലി തേടുന്നവര്ക്ക് അനുകൂല ദിവസമാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം.
മിഥുനം രാശി: യാത്രകള് ഫലപ്രദമായി മാറും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അനുകൂലമായി വരും. ശത്രുശല്യത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു.
കര്ക്കിടകം രാശി: ജീവിതത്തില് ഗുണാനുഭവങ്ങള് തേടിയെത്തും. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നേട്ടങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും.
ചിങ്ങം രാശി: സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ജോലിയില് ഉയര്ച്ചയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ഇഷ്ടഭക്ഷണം കഴിക്കാനാകും. ബന്ധുക്കളുമായി ഒത്തുകൂടാനാകും.
കന്നി രാശി: ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ജോലിയില് അനുകൂല ദിവസമാണ്. കാര്യതടസ്സവും അലച്ചിലിനും സാധ്യത. ആരോഗ്യ കാര്യത്തില് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം.
തുലാം രാശി: സാമ്പത്തിക കാര്യത്തില് സ്ഥിരത കൈവരും. ബന്ധങ്ങള് സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാകും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാന് കഴിയും.
വൃശ്ചികം രാശി: സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. കുടുംബത്തില് നല്ല മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
ധനുരാശി: നേട്ടങ്ങള് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. മത്സരങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും വിജയം കാണും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷം നിറയും.
മകരം രാശി: ജോലിയില് നേട്ടമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തില് കലഹത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വേണ്ടപ്പെട്ടവര് അകലാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം രാശി: ജീവിതത്തില് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. പുതിയ അറിവും പരിചയങ്ങളുമുണ്ടാകും. ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
മീനം രാശി: ബന്ധങ്ങളില് മികച്ച മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ഇഷ്ടഭക്ഷണം കഴിക്കാനാകും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
