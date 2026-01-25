English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope Today 25 January: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Free Horoscope Malayalam: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം. സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
  • Jan 25, 2026, 06:02 AM IST
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകും. സമ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കണം.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസ് സംബന്ധമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. സൌഹൃദങ്ങൾ മികച്ചതാകും.

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ബന്ധങ്ങൾ മികച്ചതാകും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പലകാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. ആരോഗ്യത്തെ നിസാരമായി കാണരുത്.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ധന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളിയുണ്ടാകാം. ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം.

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സമയം ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കാനിടയാക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്ന സമയമാണ്. ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകരുതലുകൾ പാലിക്കുക. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്.

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

