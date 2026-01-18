Mars Transit 2026: ലക്ഷ്മീ നാരായണ രാജയോഗം, ബുധാദിത്യ രാജയോഗം, പഞ്ചമഹാപുരുഷ രാജയോഗം എന്നിവയിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും.
12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് രാജയോഗത്തിലൂടെ വിവിധ ഭാഗ്യഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ബുധാദിത്യ രാജയോഗം, പഞ്ചമഹാപുരുഷ അഥവാ രുചക രാജയോഗം, ലക്ഷ്മീ നാരായണ രാജയോഗം എന്നീ രാജയോഗങ്ങളിലൂടെയാണ് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരുന്നത്.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ ആദരവും അംഗീകാരവും ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
മീനം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)