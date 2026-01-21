Ketu Venus Conjunction 2026: കേതു ശുക്ര സംയോഗത്തിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും.
18 വർഷത്തിന് ശേഷം കേതു ശുക്ര സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകും. അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
കേതു ശുക്ര സംയോഗത്തിലൂടെ വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിലും ജീവിതത്തിലും മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. വൃശ്ചികം രാശിക്കാരെ പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. കരിയറിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് കേതു ശുക്ര സംയോഗത്തിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ഇടവം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കേതു ശുക്ര സംയോഗത്തിലൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇരട്ടിയായി വർധിക്കും. പുതി വാഹനം വാങ്ങാൻ യോഗമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് കേതു ശുക്ര സംയോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ സംബന്ധമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി അപ്രതീക്ഷിത വർധനവുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.
കേതു ശുക്ര സംയോഗത്തിലൂടെ ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ബിസിനസുകാരുടെ സാമ്പത്തിക നില ശക്തമാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച ലാഭം ഉണ്ടാകും.
Weekly Horoscope 18-24 January 2026: ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കും ഈ രാശിക്കാർ; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം