English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Sunafa Yoga: സുനഭ യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യ ദിനങ്ങൾ; വർഷാവസാനം കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ നേട്ടങ്ങൾ!

Sunafa Yoga: സുനഭ യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യ ദിനങ്ങൾ; വർഷാവസാനം കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ നേട്ടങ്ങൾ!

Lord Shiv Favourite Zodiacs: തിങ്കളാഴ്ച ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ശിവഭഗവാൻറെ കൃപ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
  • Dec 15, 2025, 08:30 AM IST
1 /6

ഡിസംബർ 15ന് സുനഭയോഗം രൂപംകൊള്ളുന്നതോടെ അഞ്ച് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.

2 /6

മേടം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. ബിസിനസിൽ ലാഭം വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.

3 /6

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും.

4 /6

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും. ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.

5 /6

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. നിക്ഷേപം നടത്താൻ അനുകൂല സമയം. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും.

6 /6

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായി മികച്ച ദിവസം ആയിരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Horoscope Sunapha Yoga Vedic Astrology

Next Gallery

Tripile Rajayoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനം കിടിലം അപൂർവ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ ബിസിനസിൽ പുരോഗതി

You May Like

Sponsored by Taboola