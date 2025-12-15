Lord Shiv Favourite Zodiacs: തിങ്കളാഴ്ച ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ശിവഭഗവാൻറെ കൃപ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ഡിസംബർ 15ന് സുനഭയോഗം രൂപംകൊള്ളുന്നതോടെ അഞ്ച് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. ബിസിനസിൽ ലാഭം വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും. ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. നിക്ഷേപം നടത്താൻ അനുകൂല സമയം. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായി മികച്ച ദിവസം ആയിരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
