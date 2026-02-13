Lord Shiva Fav Zodiacs: മഹരാശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ശിവഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന രാശിക്കാർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
ഈ വർഷത്തെ മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ 300 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഗ്രഹസംയോഗം നടക്കും. ഇത് 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ഫെബ്രുവരി 15ന് നടക്കുന്ന അപൂർവ്വ ഗ്രഹവിന്യാസങ്ങളുടെ ഫലമായി മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഗുണഫലങ്ങൾ വരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം വലിയ സൌഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇരട്ടിയാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കരിയറിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ശിവ ഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹം എന്നുമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശിവഭഗവാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
