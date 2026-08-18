/Horoscope Today: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Malayalam Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
Horoscope Malayalam: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ തിരക്കുകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ഊഷ്മളതയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് പൊതുവേ സന്തോഷകരമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്ത് പിന്തുണ ലഭിക്കും. സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് ഗുണകരമാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും താത്പര്യം വർധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും കേൾക്കാനും സന്നദ്ധത പുലർത്തും. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് ഒത്തുചേരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർ ഇന്ന് കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും. ആശയവിനിമയം മികച്ചതാകും. വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി വിശ്രമിക്കാനാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കായിക വിനോദങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. വെറുതേ സമയം കളയുന്നതിന് പകരം അർഥവത്തായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളോ അലങ്കാര വസ്തുക്കളോ വാങ്ങാൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കാനാകും. ഇന്ന് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. എങ്കിലും വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ദൂരയാത്രകൾ പോകേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഒത്തുചേരൽ സന്തോഷം നൽകും.
മകരം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വില നൽകും. സുഹൃത്തുക്കളോട് കരുതലും ആത്മബന്ധവും തോന്നും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും ഉറക്കവും പ്രധാനമാണ്. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഇടപെടും. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. ചെറിയ യാത്ര പോകുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. പുതിയ ആളുകളുമായി ഇടപഴകാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടാകും.