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Horoscope Today: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 18, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:17 AM IST

Horoscope Malayalam Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.

Horoscope Malayalam: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ തിരക്കുകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ ഊഷ്മളതയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

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ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് പൊതുവേ സന്തോഷകരമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്ത് പിന്തുണ ലഭിക്കും. സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് ഗുണകരമാകും.

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മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും താത്പര്യം വർധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും കേൾക്കാനും സന്നദ്ധത പുലർത്തും. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.

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കർക്കടകം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് ഒത്തുചേരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർ ഇന്ന് കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും. ആശയവിനിമയം മികച്ചതാകും. വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി വിശ്രമിക്കാനാകും.

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കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കായിക വിനോദങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. വെറുതേ സമയം കളയുന്നതിന് പകരം അർഥവത്തായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും.

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തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളോ അലങ്കാര വസ്തുക്കളോ വാങ്ങാൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കാനാകും. ഇന്ന് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. എങ്കിലും വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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ധനു രാശിക്കാർക്ക് ദൂരയാത്രകൾ പോകേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഒത്തുചേരൽ സന്തോഷം നൽകും.

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മകരം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വില നൽകും. സുഹൃത്തുക്കളോട് കരുതലും ആത്മബന്ധവും തോന്നും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും.

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കുംഭം രാശിക്കാർ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും ഉറക്കവും പ്രധാനമാണ്. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഇടപെടും. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റും.

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. ചെറിയ യാത്ര പോകുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. പുതിയ ആളുകളുമായി ഇടപഴകാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടാകും.

TAGS:
Horoscope
Astrology
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