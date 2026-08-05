/Horoscope Today August 5: എല്ലാ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനയെന്ന് അറിയാം... ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Astrological Prediction: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. കാര്യങ്ങളെ ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക. തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവരമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. കാര്യങ്ങളെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ നോക്കിക്കാണരുത്. ശാന്തതയോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ക്ഷമയോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുമായി സൌമ്യതയോടെ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുക.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. പാരമ്പര്യ സ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കം ഉണ്ടായേക്കാം. സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ദിവസം ആയിരിക്കും. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കണം. ജീവിതപങ്കാളി, മേലുദ്യോഗസ്ഥർ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം.
കന്നി രാശിക്കാർ ഇന്ന് തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ശാന്തത പാലിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മക്കളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. പങ്കാളികൾ തമ്മിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. കാര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ നേരിടുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ഇന്ന് തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. മറ്റുള്ളവരുമായി തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ കഠിനമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങളുണ്ടാകാം. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം ആയിരിക്കില്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ, പങ്കാളികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടരുത്.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളുള്ള ദിവസമാണ്. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. മനസ്സമാധാനമാണ് പ്രധാനം. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE MALAYALAM NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)