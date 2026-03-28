Bathroom Vastu Remedy: കുളിമുറിയിൽ ഇതൽപം സൂക്ഷിക്കൂ! ജീവിതം മാറിമറിയും

Vastu Tips For Bathroom: വീടിനുള്ളിൽ പോസിറ്റിവിറ്റിയും സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നു.
വീടിനുള്ളിലെ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കാൻ വാസ്തു ശാസ്ത്രം വിവിധ കാര്യങ്ങൾ നിർദേശിക്കുന്നു. ഇതിലൊന്നാണ് കുളിമുറിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൽ ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത്. ഈ പ്രതിവിധി എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് അറിയാം.
കുളിമുറി ഈർപ്പവും അഴുക്കും കൂടുതലുള്ള ഇടമാണ്. ഇവിടെ ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിൽ കല്ലുപ്പ് നിറച്ച് ഈ പാത്രം കുളിമുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഉപ്പ് മാറ്റാനും ജലവുമായി സമ്പർക്കം വരാത്ത ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉപയോഗിച്ച ഉപ്പ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് വീടിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാനും വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും സഹായിക്കും. ഇത് കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൽ വേണം ഉപ്പ് വയ്ക്കാൻ. ഇത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മാറ്റേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
