Weekly Lucky Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിൽ 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാരെ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ഫെബ്രുവരി 8 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സന്തോഷവും സമ്പത്തും തേടിയെത്തും. സമൂഹത്തിൽ ആദരവും അംഗീകാരവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ജീവിതം മാറിമറിയുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
Peanut Butter Smoothie: അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി; എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം 'പീനട്ട് ബട്ടർ സ്മൂത്തി'!