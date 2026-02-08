English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും

Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും

Weekly Lucky Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിൽ 12 രാശിക്കാരിൽ ചില  രാശിക്കാരെ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
  • Feb 08, 2026, 08:09 PM IST


 
1 /5

ഫെബ്രുവരി 8 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചില  രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.

2 /5

ധനു രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാകും.

3 /5

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.

4 /5

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സന്തോഷവും സമ്പത്തും തേടിയെത്തും. സമൂഹത്തിൽ ആദരവും അംഗീകാരവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതാകും.

5 /5

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല  മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ജീവിതം മാറിമറിയുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

