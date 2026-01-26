English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Horoscope Today 26 January 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

Horoscope Today 26 January 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

Free Horoscope Malayalam: ജനുവരി 26ലെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

 
1 /13

മേടം രാശി: സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സില്‍  ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനിടയാകും. സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഭാഗ്യമുണ്ട്. വരുമാനവും ചെലവുകളും വർദ്ധിക്കും.  

2 /13

ഇടവം രാശി: മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നേടാനാകും. ആശയവിനിമയം സുഗമമായി തുടരും. സമയനിഷ്ട പാലിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും വളർച്ച ഉണ്ടാകും. ആകർഷകമായ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.  

3 /13

മിഥുനം രാശി: ശുഭസൂചന വർദ്ധിക്കും. സഹകരണത്തോടെ എല്ലാ ജോലികളും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും. നിങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകും. ലാഭത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാകും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ആത്മീയതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നല്ല വാർത്തകൾ കേല്‍ക്കാനിടയാകും  

4 /13

കർക്കിടകം രാശി: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സഹായത്തോടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ലാളിത്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മാധുര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുക.  

5 /13

ചിങ്ങം രാശി: ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സില്‍ വളര്‍ച്ച കൈവരും. സമൂഹത്തില്‍ നിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കും. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കും. വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കാനിടയാകും.  

6 /13

കന്നി രാശി: കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലങ്ങള്‍ കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെടും. അത്യാഗ്രഹം ഒഴിവാക്കും. ബജറ്റില്‍ ഉരച്ചുനിന്ന് സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കും. ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.  

7 /13

തുലാം രാശി: സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കാനിടയാകും. യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. സമ്പാദ്യത്തിലെ ലാഭവിഹിതം വര്‍ദ്ധിക്കും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയസാധ്യത ഉണ്ടാകും  

8 /13

വൃശ്ചികം രാശി: കുടുംബാഗംങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢപ്പെടും. ശാന്ത പാലിക്കുകയും മുതിര്‍ന്നവരുടെ വാക്കുകള്‍ അനുസരിക്കുകയും ചയ്യും. സ്വത്ത് വര്‍ദ്ദിക്കാനും വാഹനം വാങ്ങാനും സാധിക്കും.   

9 /13

ധനു രാശി: ജോലി സംബന്ധമായി യാത്രകള്‍ക്ക് സാധ്യത. അലസതയെ മറികടക്കാനാകും. സാമൂഹിക നില മെച്ചപ്പെടാനിടയാകും. സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ലഭ്യമാകും. ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനാകും.  

10 /13

മകരം രാശി: ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. സ്നേഹത്തിലൂടെ കുടുംബത്തില്‍ ഐക്യമുണ്ടാകും. കുടുംജീവിതത്തില്‍ സനതോഷം വന്നുചേരും. ജീവിതം പോസിറ്റീവാകും.   

11 /13

കുംഭം രാശി: കുടുംബപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുക. ചുറ്റുപാടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. ജോലിയില്‍ പുരോഗതി കൈവരും.   

12 /13

മീനം രാശി: ജോലിയില്‍ പുരോഗതി കൈവരും. മുതിര്‍ന്നവരുടെ ഉപദേശം മനസ്സിന് ആശ്വാസം നല്‍കും. തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കുക. ദാനധര്‍മ്മത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.   

13 /13

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

