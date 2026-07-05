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Horoscope Today July 5: ഈ രാശിക്കാർക്ക് കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം!

Published: Jul 05, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:41 AM IST

Vedic Astrological Prediction: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം.

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിസ്സഹകരണം നേരിടേണ്ടി വരും. കുടുംബജീവിതം മോശമാകും. കടബാധ്യതകൾക്ക് സാധ്യത. തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

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ഇടവം രാശിക്കാർ ബന്ധുക്കളുമായി പിണങ്ങാൻ സാധ്യത. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കുറയും. വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് താമസിക്കേണ്ടി വരും.

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മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണമുണ്ടാകും. സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകും.

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കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വിദേശത്ത് നിന്ന് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. ശത്രുക്കളുമായി രമ്യതയിലെത്താനാകും. കർമനേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

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കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കണം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാറും.

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തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് അനുകൂലസമയമല്ല. ചിലവുകൾ വർധിക്കും. പഠനത്തിൽ തടസം നേരിടും. ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃത്യമായി ചികിത്സ തേടുക. ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക.

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ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സൌഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ സാധിക്കും.

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മകരം രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.

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കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി മികച്ച സമയം ആയിരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനാകും. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങാൻ അനുകൂല സമയം.

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് കഷ്ടകാലം അകലും. ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് അനുകൂല സമയമല്ല. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനാകും. സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

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