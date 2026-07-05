/Horoscope Today July 5: ഈ രാശിക്കാർക്ക് കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം!

Vedic Astrological Prediction: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിസ്സഹകരണം നേരിടേണ്ടി വരും. കുടുംബജീവിതം മോശമാകും. കടബാധ്യതകൾക്ക് സാധ്യത. തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർ ബന്ധുക്കളുമായി പിണങ്ങാൻ സാധ്യത. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കുറയും. വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് താമസിക്കേണ്ടി വരും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണമുണ്ടാകും. സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. വിദേശത്ത് നിന്ന് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. ശത്രുക്കളുമായി രമ്യതയിലെത്താനാകും. കർമനേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കണം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാറും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് അനുകൂലസമയമല്ല. ചിലവുകൾ വർധിക്കും. പഠനത്തിൽ തടസം നേരിടും. ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃത്യമായി ചികിത്സ തേടുക. ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സൌഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ സാധിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി മികച്ച സമയം ആയിരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനാകും. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങാൻ അനുകൂല സമയം.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് കഷ്ടകാലം അകലും. ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് അനുകൂല സമയമല്ല. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനാകും. സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)