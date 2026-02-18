Horoscope Today Malayalam: ഫെബ്രുവരി 18ന് രൂപപ്പെടുന്ന ശിവ യോഗത്തിലൂടെ 12 രാശിക്കാരിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും.
ശിവയോഗത്തിലൂടെ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൈവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അനുകൂല സമയം. ദൂരയാത്ര പോകുന്നതിന് സാധ്യത. ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും ധനവും വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അനുകൂല സമയം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ജീവിതത്തിൽ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും തേടിയെത്തും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
