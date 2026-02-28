Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Today 2026 February 28: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. എന്തെല്ലാം ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചിലവുകൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യത. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടരുത്.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യക്തിപരമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല സമയം. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്ന സമയമാണ്. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം ഉണ്ടാകും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കണം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ചിലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. നിസാര കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സഹായത്തിന് എത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കടം നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയം കാണും. ആരോഗ്യം നിസാരമാക്കരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾക്ക് അനുകൂല സമയം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ആശയവിനിമയം മികച്ചതാകും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ജാഗ്രത വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസികാരോഗ്യത്തിലും ആത്മീയതയിലും താത്പര്യം വർധിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം മനോഹരമാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യങ്ങളെ ഗൌരവത്തോടെ സമീപിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
