English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Today 2026 February 28: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. എന്തെല്ലാം ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

 
  • Feb 28, 2026, 05:51 AM IST
1 /12

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചിലവുകൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യത. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്.

2 /12

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടരുത്.

3 /12

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യക്തിപരമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല സമയം. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.

4 /12

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്ന സമയമാണ്. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.

5 /12

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം ഉണ്ടാകും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കണം.

6 /12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ചിലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. നിസാര കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

7 /12

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും സഹായത്തിന് എത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കടം നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം.

8 /12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയം കാണും. ആരോഗ്യം നിസാരമാക്കരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.

9 /12

ധനു രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾക്ക് അനുകൂല സമയം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ആശയവിനിമയം മികച്ചതാകും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.

10 /12

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ജാഗ്രത വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും.

11 /12

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസികാരോഗ്യത്തിലും ആത്മീയതയിലും താത്പര്യം വർധിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം മനോഹരമാകും.

12 /12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യങ്ങളെ ഗൌരവത്തോടെ  സമീപിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Horoscope Horoscope Today

Next Gallery

Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ

You May Like

Sponsored by Taboola