Horoscope Today February 25: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Horoscope Today February 25 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ദിവസം ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. ചെറിയ രീതിയിൽ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ആശയവിനിമയത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതൽ. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ആശങ്കകൾ വർധിക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ മികച്ച അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത. ബിസിനസിൽ പുതിയ കരാറുകൾ ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിജയമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം ചിലവുകൾ വർധിക്കും. അതിനാൽ കൃത്യമായ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യം നിസാരമായി കാണരുത്.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അനുകൂല സമയം. ധന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യത. തൊഴിൽ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. ശമ്പള വർധനവും പ്രൊമോഷനും ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ് സംബന്ധമായി ഇന്ന് അനുകൂല സമയം ആണ്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൻറെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസം ആയിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
