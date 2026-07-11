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Horoscope Today July 11: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം, കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത അവസരങ്ങൾ; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Published: Jul 11, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:31 AM IST

Horoscope Today 2026 July 11: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കരുത്. എന്നാൽ പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചുപോയ പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിക്കാനാകും.

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ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പണം സമ്പാദിക്കാനാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.

3/12

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിവസമാണ്. പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാകും. ഇന്ന് മാനസികമായി നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തരായിരിക്കും. വേഗത്തിലും ബുദ്ധിശക്തിയോടെയും ചിന്തിക്കും.

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കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. മറ്റുള്ളവരുമായി സന്തോഷത്തോടെ ഇടപഴകും. മനസ്സിൽ വരുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് രസകരമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. പുതിയ ചിന്താഗതികളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുചേരും.

6/12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ അവസരം വന്നുചേരും. ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

7/12

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമല്ല. പുതിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താനാകും.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുക.

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ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസം ആയിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോ പങ്കാളിയോ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തേക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.

10/12

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ തടസം ഉണ്ടായേക്കാം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ മികച്ച ദിവസം. കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

11/12

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സർഗാത്മകമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. ചെറിയ യാക്രകൾ പോകാൻ സാധ്യത. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.

12/12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിഥികൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയേക്കാം. ഇന്ന് വിശ്രമം ആവശ്യമായ ദിവസമാണ്.

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രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

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