/Horoscope Today July 11: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം, കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത അവസരങ്ങൾ; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Horoscope Today 2026 July 11: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും ഭാവി സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കരുത്. എന്നാൽ പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചുപോയ പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിക്കാനാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പണം സമ്പാദിക്കാനാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിവസമാണ്. പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാകും. ഇന്ന് മാനസികമായി നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തരായിരിക്കും. വേഗത്തിലും ബുദ്ധിശക്തിയോടെയും ചിന്തിക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. മറ്റുള്ളവരുമായി സന്തോഷത്തോടെ ഇടപഴകും. മനസ്സിൽ വരുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് രസകരമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. പുതിയ ചിന്താഗതികളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തുചേരും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ അവസരം വന്നുചേരും. ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമല്ല. പുതിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താനാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുക.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസം ആയിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോ പങ്കാളിയോ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തേക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ തടസം ഉണ്ടായേക്കാം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ മികച്ച ദിവസം. കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സർഗാത്മകമായ ദിവസം ആയിരിക്കും. ചെറിയ യാക്രകൾ പോകാൻ സാധ്യത. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിഥികൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയേക്കാം. ഇന്ന് വിശ്രമം ആവശ്യമായ ദിവസമാണ്.