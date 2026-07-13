/Daily Horoscope July 13: ഇന്ന് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക്; സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Daily Horoscope In Malayalam: ഇന്ന് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാശിക്കാർ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും തടസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ ലളിതമായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ സന്തോഷങ്ങൾ വന്നുചേരും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലും ഇന്ന് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. മാനസിക വിഷമത്തെ തുടർന്ന് കൃത്യമല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത് വഴി അനാവശ്യമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ സാധ്യത.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നിയേക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നിരാശയോ സങ്കടമോ തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം ആണ്. എന്നാൽ സ്വത്ത് സംബന്ധമായി അപ്രതീക്ഷിതമായ അനുകൂല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. നിരാശകളെ അവഗണിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മറ്റുള്ളവരോട് സൌഹൃദത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമല്ല. എന്നാൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. പൊതുവേ ഗ്രഹനില അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കും. മാധ്യമ വാർത്തകൾ, ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിരാശയുണ്ടായേക്കാം.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് സംഭവിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.
മകരം രാശിക്കാർ ശാഠ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഉപരിപഠനം, നിയമം, ചികിത്സ എന്നിവയിൽ അപ്രതീക്ഷിത അവസരങ്ങൾ കൈവരും. സങ്കീർണവും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വിരസത അനുഭവപ്പെട്ടേക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആനുകൂല്യം തേടിയെത്തും. പണമോ സമ്മാനങ്ങളോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. ദിവസം സന്തോഷമുള്ളതാകും. കലാരംഗത്തുള്ളവർക്കും കായികം, യാത്രകൾ എന്നിവയിലും നിരാശയുണ്ടായേക്കാം.