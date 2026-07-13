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Daily Horoscope July 13: ഇന്ന് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക്; സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Published: Jul 13, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:40 AM IST

Daily Horoscope In Malayalam: ഇന്ന് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന രാശിക്കാർ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും തടസങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും.

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ഇടവം രാശിക്കാർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ ലളിതമായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ സന്തോഷങ്ങൾ വന്നുചേരും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.

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മിഥുനം രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലും ഇന്ന് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. മാനസിക വിഷമത്തെ തുടർന്ന് കൃത്യമല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത് വഴി അനാവശ്യമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ സാധ്യത.

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കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നിയേക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നിരാശയോ സങ്കടമോ തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം ആണ്. എന്നാൽ സ്വത്ത് സംബന്ധമായി അപ്രതീക്ഷിതമായ അനുകൂല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. നിരാശകളെ അവഗണിക്കുക.

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കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മറ്റുള്ളവരോട് സൌഹൃദത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക.

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തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമല്ല. എന്നാൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. പൊതുവേ ഗ്രഹനില അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കും. മാധ്യമ വാർത്തകൾ, ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിരാശയുണ്ടായേക്കാം.

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ധനു രാശിക്കാർക്ക് പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് സംഭവിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.

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മകരം രാശിക്കാർ ശാഠ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഉപരിപഠനം, നിയമം, ചികിത്സ എന്നിവയിൽ അപ്രതീക്ഷിത അവസരങ്ങൾ കൈവരും. സങ്കീർണവും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക.

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കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വിരസത അനുഭവപ്പെട്ടേക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആനുകൂല്യം തേടിയെത്തും. പണമോ സമ്മാനങ്ങളോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. ദിവസം സന്തോഷമുള്ളതാകും. കലാരംഗത്തുള്ളവർക്കും കായികം, യാത്രകൾ എന്നിവയിലും നിരാശയുണ്ടായേക്കാം.

TAGS:
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Horoscope In Malayalam
രാശിഫലം
ജ്യോതിഷം

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