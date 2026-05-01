Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Malayalam Horoscope May 1 2026: വെള്ളിയാഴ്ചയായതിനാൽ ഇന്ന് ചില രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻറെ സ്വാധീനഫലമായി സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുക. ആരോഗ്യത്തിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് സാധ്യത.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസം ആണ്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭം വർധിക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യത. ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ നിറയ്ക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും. കരിയറിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് വേണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണം.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. വീട്, വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് സാധ്യത. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിമായി മെച്ചപ്പെടും. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം. യാത്രയിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക. മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടിവരുമെങ്കിലും വൈകാതെ ഫലം ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യം. കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായേക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസം ആയിരിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. കലാ രംഗത്തും കായിക രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. മനസിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ദീർഘകാലമായി ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാകും. ബിസിനസിൽ പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് സാധ്യത. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷമുള്ളതാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. കടം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. ആരോഗ്യത്തിലും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സർഗാത്മക കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. യാത്രകളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാരെ സന്തോഷ വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, ചിലവുകളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും.
