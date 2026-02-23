English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Weekly Rashi Phala (22-28 February 2026): ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം

22-28 February 2026 Weekly Vaarafalam: ഈ ആഴ്ച്ച 12 രാശിക്കാരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം

 

സമ്പൂര്‍ണ വാരഫലം: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാര്‍ക്കും ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ആഴ്ചയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം

 
മേടം രാശി: കുടുബജീവിതത്തില്‍ പതിയ നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. ജോലിയില്‍ പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇടയാകും.  

ഇടവം രാശി: നല്ല ഫലങ്ങള്‍ കൈവരും. സാമ്പത്തികമായി സ്ഥിരതയുണ്ടാകും. ജോലിയിലും നല്ല ഫലങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാം. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കാനിടയാകും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.   

മിഥുനം രാശി: ഈശ്വാരാനുഗ്രഹം കൂടെയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തില്‍ ആശയവിനിമയത്തില്‍ നേട്ടം തേടിയെത്തും. മാറ്റങ്ങള്‍ പലതും അനുകൂലമായി വരും. ജോലിയില്‍ സ്വസ്ഥത കൈവരും. യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ടാകാനും ഇടയാകും.  

കര്‍ക്കിടകം രാശി: കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും കുടുംബസൗഖ്യം വര്‍ധിക്കും. ജോലിയില തടസ്സങ്ങല്‍ മാറികിട്ടും. ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധവേണം. സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിക്കും.  

ചിങ്ങം രാശി: തൊഴില്‍ സംബന്ധമായി അനുകൂല സമയമാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും അംഗീകാരവും ആദരവും ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും പ്രണയവും നിറയും. ബിസിനസ്സിലെ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിക്കും  

കന്നി രാശി: ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങല്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും. ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും പരിഹരിക്കാനാകും.   

തുലാം രാശി: സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ചെലവുകളില്‍ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥത വന്നുചേരും.   

വൃശ്ചികം രാശി: തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. ദൈവാനുഗ്രഹം കുറയുന്ന ആഴ്ച്ചയാണിത്. കുടുംബത്തില്‍ അനുകൂല ഫലങ്ങളാണുണ്ടാകുക.   

ധനു രാശി: ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയം നേടും. ആരോഗ്യത്തില്‍ കരുതല്‍ വേണം. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൂടെയുമ്ടാകും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും.   

മകരം രാശി: ദീര്‍ഘകാല പദ്ധതികള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാന്‍ നല്ല സമയമാണിത്. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ ചിലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്.   

കുംഭം രാശി: പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനും അനുകൂല സമയമാണിത്. ആരോഗ്യത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്.   

മീനം രാശി:  ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിലും ജോലിയിലും സ്വസ്ഥത കൈവരും. ആരോഗ്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കണം. കടം കൊടുക്കുന്നതും കടം വാങ്ങുന്നതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചാകണം.  

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.   

