Guru Chandra Yuti: ആഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം; ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!

Gajakesari Rajayoga 2025: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചന്ദ്രൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യാഴം ഉണ്ടാകും.
Guru Chandra Yoga: രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലിലൂടെ ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
Gajakesari Rajayoga: sവേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ. ചന്ദ്രൻ ഏകദേശം രണ്ടര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാശി മാറ്റും.
ഈ സമയം ചന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ആഗസ്റ്റ് 18 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. വ്യാഴം ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട്.
ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും അതിന്റെ ഫലം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം...
വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ആഗസ്റ്റ് 18 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:29 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ആഗസ്റ്റ് 20 ന് വൈകുന്നേരം 6:34 വരെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം 54 മിനിറ്റ് ഈ രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ പല രാശിക്കാർക്കും നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
മിഥുന (Gemini): ഈ രാശിയുടെ ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ശുഭകരമായ സംയോഗം നടക്കും അതിന്റെ ഫലമായി ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഈ യോഗം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും, ഇത് ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കും ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പോസിറ്റീവും സന്തോഷകരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. വ്യക്തിജീവിതത്തിലോ കുടുംബജീവിതത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും. കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായോ, തൊഴിൽ വിജയമായോ, വ്യക്തിജീവിതവുമായോ ആകട്ടെ.
തുലാം (Libra): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചായ്വുണ്ടാകാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതപരമായ യാത്ര, തീർത്ഥാടനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആരാധന എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമാധാനവും ആത്മീയ സംതൃപ്തിയും നൽകും. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്ന കഠിനാധ്വാനം ഇപ്പോൾ ഫലം നൽകും.
കുംഭം (Aquarius): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപീകരിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാകും. ഈ ശുഭകരമായ യോഗയുടെ സ്വാധീനം കാരണം സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പുരോഗതിയുടെ ശക്തമായ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അതുവഴി സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ പഴയ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതും പൂർത്തീകരിക്കാനും വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് സാധ്യമാകാനും സാധ്യത. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, അതേസമയം ഇതിനകം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥാനവും ശമ്പളവും വർദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നിരവധി പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും, ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
