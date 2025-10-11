Heart Health: ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ പഴങ്ങൾ കഴിക്കൂ

ഹൃദയത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിന് പഴങ്ങൾ
ബെറികളിൽ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.
ആപ്പിളിൽ നാരുകളുടെ അളവ് കൂടുതലാണ്, ഇത് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
സിട്രസ് പഴങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും, കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകളുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് അവോക്കാഡോകൾ.
കൊളസ്ട്രോൾ നിലയും രക്തസമ്മർദ്ദവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ മാതളനാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
