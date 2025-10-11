English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Heart Health: ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ പഴങ്ങൾ കഴിക്കൂ

ഹൃദയത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിന് പഴങ്ങൾ
  • Oct 11, 2025, 04:55 PM IST

ഹൃദയത്തിൻ്റെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിന് പഴങ്ങൾ
1 /6

ബെറികളിൽ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.  

2 /6

ആപ്പിളിൽ നാരുകളുടെ അളവ് കൂടുതലാണ്, ഇത് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.  

3 /6

സിട്രസ് പഴങ്ങളിൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും, രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും, കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.  

4 /6

എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുകളുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് അവോക്കാഡോകൾ.  

5 /6

കൊളസ്ട്രോൾ നിലയും രക്തസമ്മർദ്ദവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ മാതളനാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  

6 /6

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

Hearth health Fruits Cardiac arrest Healthcare

