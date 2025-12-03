Dec 4 Love Horoscope: മിഥുനത്തിലെ പൗർണ്ണമി: ഡിസംബർ 4 പ്രണയ രാശിഫലം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ച

ഡിസംബർ 4 പ്രണയ രാശിഫലം
ഡിസംബർ 4 പ്രണയ രാശിഫലം
മേടം: പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവിവാഹിതരായ മേടം രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. ഇതിനകം പ്രണയത്തിലായവർ ആ ബന്ധത്തിലെ ബഹുമാനം സന്തുലിതമാക്കണം.
ഇടവം:പ്രണയബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽപ്പോലും, ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അവിവാഹിതർ തത്വചിന്തകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയെ വിലമതിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്നത് നല്ലതാണ്.
മിഥുനം: പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെയും മുൻഗണനകളെയും ബഹുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കും.
കർക്കിടകം: ആത്മീയമായും വൈകാരികമായും പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ ബഹുമാനം വർധിക്കും. അവിവാഹിതർ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർ അവരുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സാഹസങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. അവിവാഹിതർ വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.
കന്നി: കന്നിരാശിക്കാർ ഇന്ന് പല തരത്തിലുള്ള പ്രണയ വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതിനകം ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹം തീവ്രമാകും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
തുലാം: തുലാം രാശിക്കാരുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വഴക്കുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, തുറന്ന സംസാരം പ്രധാനമാണ്. ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിവാഹിതർ വളരെ ചിന്തിക്കണം.
വൃശ്ചികം: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ പരിഹാരം ലഭിക്കും. ഇതിനകം പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. പ്രണയബന്ധം തേടുന്നവരിലേക്ക് അവിവാഹിതർ ആകർഷിക്കപ്പെടും. വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിലും സ്ഥിരത സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ധനു: ധനു രാശിക്കാർ അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ സന്തുലിതമാക്കുകയും ജീവിതത്തെ മനോഹരമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകം പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വൈകാരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കാണാൻ കഴിയും.
മകരം: മകരം രാശിക്കാർ സ്ഥിരമായ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നൽകുന്ന ബന്ധങ്ങളിലാണ്. ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിവാഹിതർക്ക് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരമുണ്ട്. അങ്ങനെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
കുംഭം: അവരുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിവാഹിതരായവർ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടും.
മീനം: തങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മീനരാശിക്കാരിലുണ്ടാകും. സ്നേഹബന്ധം ഒരു പരിധി വരെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും
Gajakesari Yoga 2025: ഗജകേസരിയോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് മേൽ ധനമഴ! ജീവിതം മാറിമറിയും