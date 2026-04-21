Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!

Gajakesari Rajayoga April 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഇന്ന് ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും കൂടിച്ചേരുന്നതിലൂടെ ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
Chandra Guru Yuti: ഈ യോഗം 5 രാശിക്കാർക്ക് നൽകും അടിപൊളി നേട്ടങ്ങൾ. ഈ ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ജീവിതം മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ആ രാശികൾ നമുക്കറിയാം...
ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ചു ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള ശുഭ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ ചില വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖ-സമൃദ്ധി, പദവി, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്നിവ നൽകും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗമാണ് ഗജകേസരി യോഗം.
ഇത് ഏപ്രിൽ 21 ന് മിഥുന രാശിയിൽ ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും കൂടിച്ചേരിമ്പോഴാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഏപ്രിൽ 21 നാണ് ചന്ദ്രൻ മിയത്ന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെതന്നെ വ്യാഴം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരേ രാശിയിൽ സംഗമിക്കും അതിലൂടെയാണ് ഈ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഗജകേസരി യോഗത്താൽ തിളങ്ങുന്ന ആ 5 രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...
മിഥുനം (Gemini): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ യോഗത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ ഇവർക്കായിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് പ്രഭാവം ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, ഇവരുടെ എന്തേലും ജോലികൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം വളരെ നല്ലതാണ്. പഴയ ചിലവുകളിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇവരുടെ കരിയർ ബിസിനസ് സ്ഥാനത്താണ് ഈ യോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രമോഷൻ, പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഡീൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ വ്യാഴമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഇവരുടെ ലോകിക ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഇനി വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം (Aquarius): ഇവർക്ക് സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് യോഗമുണ്ടാകും. വാഹനമോ വീടോ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുൺവെങ്കിൽ വ്യാഴ കൃപയാൽ ഇവരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
