Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 18, 2026, 12:37 PM IST|Updated: May 18, 2026, 12:37 PM IST

Gajakesari Yoga: ഇന്ന് വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും കൂടിച്ചേരുന്നതിലൂടെ ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  ഇത് പല രാശിക്കാരുടെയും കരിയർ, സാമ്പത്തികം, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. 

Gajakesari Yoga

ജ്യോതിഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗം വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. 

Gajakesari Yoga Impact

ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. 2026 ൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഈ രാജയോഗം പല രാശിക്കാർക്കും നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

Guru Chandra Yuti

ജ്യോതിഷ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് പുരോഗതിയും ബഹുമാനവും കൊണ്ടുവരുന്നു. ഗജകേസരി യോഗത്തിലൂടെ ആർക്കൊക്കെ  നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നറിയാം...

 

What Is Gajakesari Yoga
ഗജകേസരി രാജയോഗം എന്താണ്?

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരു രാശിയിൽ ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴോ പരസ്പരം ഒരു കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോഴോ ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജയോഗമാണ്. ഇത് വിജയം, ആദരവ്, പുരോഗതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ആളുകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും നിരവധി ആളുകളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. 

Gajakesari Yoga Benefits
ഗജകേസരി യോഗം ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം നമ്മുടെ കരിയർ, സാമ്പത്തികം, ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ രാജയോഗ സമയത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, നല്ല ജോലി, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പലമടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വിവേകത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ, ഈ രാജയോഗത്തിൽ ലാഭം ലഭിക്കും.

Taurus

ഇടവം (Taurus):  ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിൽ ഇവർക്ക്  നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, ജോലി, കുടുംബ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ മാറും.

Karkkidakam

കർക്കടകം (Cancer):  ഇവർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മാനസിക സമാധാനവും ആശ്വാസവും അനുഭവപ്പെടാം. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത.

Kanni

കന്നി (Virgo):  ഇവർക്കും അവരുടെ കരിയറിലും ബന്ധങ്ങളിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും.  വരുമാന വർദ്ധനവിന്റെയും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും സൂചനയുണ്ട്. 

Libra

തുലാം (Libra):  ഇവർക്കും ഈ യോഗം ശരിയായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവിറ്റി വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയാനും സാധ്യത.

Meenam

മീനം (Pisces): ഈ സമയത്ത് ഇവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിലൂടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിലെ വളർച്ചയ്‌ക്കൊപ്പം അവരുടെ മനസ്സിനും മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ശാന്തത അനുഭവപ്പെടും.

Do this work
ഈ സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്

ഗജകേസരി രാജയോഗ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ശുഭകരമാണ്. ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നതും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഴപ്പഴം ദാനം ചെയ്യാം. ഇത് മാനസിക സമാധാനവും ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരും.

