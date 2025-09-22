English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gajakesari Yoga On Navaratri: നവരാത്രിയിൽ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അടിപൊളി നേട്ടങ്ങൾ!

Gajakesari Yoga: നവരാത്രി ദിനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നു മുതൽ തുടക്കമാക്കുകയാണ്. ഈ സമയം ജ്യോതിഷപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്.
1 /8

നവരാത്രി ദിനമായ ഇന്ന് മുതൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗജകേസരി യോഗമുള്‍പ്പടെ മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. 

2 /8

ശുക്ലയോഗം, സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം, ഗജകേസരി യോഗം എന്നിവയാണ് ആ പ്രധാന യോഗങ്ങൾ. ഇതിൽ ഗജകേസരി യോഗത്താൽ നവരാത്രി ദിനത്തില്‍ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും.

3 /8

അഞ്ച് രാശിക്കാര്‍ക്കാണ് ഈ ഗജകേസരി യോഗത്തിലൂടെ  ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

4 /8

മേടം (Aries):  ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് നവരാത്രി ദിനത്തില്‍ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗജകേസരി യോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍, ചിലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക നേട്ടം തേടി എത്തുന്നതിനും യോഗം കാണുന്നു. വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും, വസ്ത്രങ്ങളും സ്വര്‍ണവും സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത, ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങള്‍.

5 /8

കര്‍ക്കടകം (Cancer):  ഇവർക്കും നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിനത്തില്‍ ശൈലപുത്രി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും ജോലിക്കാര്യത്തിലും മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണും. ശുഭവാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മികച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ തേടി എത്തുന്ന സമയം.

6 /8

തുലാം (Libra):  ഇവർക്കും നവരാത്രി ദിനത്തില്‍ മംഗളകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗുണപരമായി വരും. പല കാര്യത്തിലും പിന്തുണയുണ്ടാകും. രാഷ്ട്രീയ സംബന്ധമായി പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുകും. പുതിയ വാഹനയോഗം, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടി എത്തും, ബാങ്കിംഗ് മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അത് വഴി വിജയം കരസ്ഥമാക്കാന്‍ സാധിക്കും, പങ്കാളിയുടെ പൂര്‍ണ പിന്തുണ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും.

7 /8

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഇവർക്കും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ മികച്ച ഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കും, പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത ജോലികളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കും. ആരോഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും,  സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പൂര്‍ണ പിന്തുണ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ലഭിക്കും. പ്രണയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂല സമയം,  ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ പല സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ദിവസം തേടി എത്തും.

8 /8

മീനം (Pisces):  ഇവർക്കും കരിയറിലും ബിസിനസിലും ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണ് ഒപ്പം ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ സമയമാണ്. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പൂര്‍ണ പിന്തുണ നിങ്ങളെ തേടി എത്തും, മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും, സ്റ്റോക്ക് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും, ജോലിയില്‍ നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Gajakesari yoga Navaratri Navaratri 2025 Gajakesari Yoga On Navaratri Astrology Gajakesari Yoga Positive Impact lucky zodiacs ഗജകേസരി യോഗം നവരാത്രി 2025

