Gajakesari Rajyog 2025: കർക്കടകത്തിലെ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!

Guru Chandra Yuti: ജ്യോതിഷത്തിൽ വ്യാഴം ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത് ഒരു രാശിയിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തേക്ക് തുടരും.
Guru Chandra Yuti: ജ്യോതിഷത്തിൽ വ്യാഴം ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത് ഒരു രാശിയിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തേക്ക് തുടരും. എങ്കിലും ഈ വർഷം മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വ്യാഴം വേഗത്തിൽ നീങ്ങും. തൽഫലമായി അത് ഒരു രാശിയിൽ തുടരുന്നതിന് പകരം രണ്ട് രാശികളിൽ സഞ്ചരിക്കും.
വ്യാഴം നിലവിൽ കർക്കടകത്തിലാണ്. വ്യാഴം ഉച്ച രാശിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ചില രാശികൾക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
ഡിസംബർ 5 വരെ അത് ഈ രാശിയിൽ തുടരും. ഇതിനിടയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
വ്യാഴം ഉച്ച രാശിയിലിരിക്കുന്നതിലൂടെ വക്രഗതിയിലായിട്ടും നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. അതുപോലെ വ്യാഴം ഇന്ന് ചന്ദ്രനുമായി സംയോജിച്ച് ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു. ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ രാജയോഗത്തിന് വലിയ ഫലമുണ്ട്.
അതിനാൽ ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.
ഈ രാജയോഗം ഇവർക്ക് അറിവ്, പ്രശസ്തി, സമ്പത്ത്, അന്തസ്സ് എന്നിവ നൽകും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഈ രാജയോഗം ഭാഗ്യം നൽകും...
മേടം (Aries): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല തരത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളോ മുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയിൽ വിജയമോ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത. ജോലിയിലെ ദീർഘകാല വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ ശമ്പള വർദ്ധനവിനോ സാധ്യത, സഹപ്രവർത്തകരുമായി മികച്ച ഏകോപനം ഉണ്ടാകും, സുഖകരമായ ഒരു ജോലി അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
തുലാം (Libra): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ജാതകത്തിലെ പത്താം ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിന്റെ പത്താം ഭാവത്തിൽ ഈ ശുഭയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു, തൊഴിലില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത, എഴുത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, മാധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും സാധ്യത വർദ്ധിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, കൂടാതെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൽ ആളുകൾ പ്രചോദിതരാകും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)