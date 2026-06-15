/Gajakesari Yoga: ജൂൺ 17 ന് കർക്കടകത്തിൽ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങും ഒപ്പം നേട്ടങ്ങളും!

Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗം ഉടൻ തന്നെ രൂപപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. അത് ചില രാശികകർക്ക് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. അതിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രമോഷൻ പുരോഗതി എന്നിവ ലഭിക്കും ഒപ്പം ധനനേട്ടവും.
Gajakesari Yoga 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുഭകരവും സ്വാധീനശക്തിയുള്ളതുമായ നിരവധി യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു യോഗമാണ് ഗജകേസരി രാജയോഗം.
ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും ഒരേ രാശിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ രാജയോഗമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനം ചില രാശികൾക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു,
ഇത് തൊഴിൽ, സമ്പത്ത്, സാമൂഹിക നില എന്നിവയിൽ ഗുണപരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഈ ശക്തമായ യോഗം ജൂണിൽ വീണ്ടും രൂപപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്.
ജൂൺ 17 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8:12 ന് ചന്ദ്രൻ കർക്കടകത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഇവിടെ വ്യാഴം നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട്.
വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഈ സംയോജനം ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന് കാരണമാകും. ഈ ശുഭകരമായ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ചില രാശിക്കാർക്ക് വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ രാശിക്കാരെ അറിയാം...
കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാജയോഗം കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം നൽകും കാരണം ഇത് ഈ രാശിയിൽ തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഉയർച്ചയും അനുഭവപ്പെടും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെയും കരിയറിനെയും കുറിച്ച് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ ഭാഗ്യവും സന്തോഷവും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിൽക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഗജകേസരി രാജയോഗെയിം ഇവർക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെ ശക്തമായ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സമയത്ത് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിക്ഷേപങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിന്തുണ ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇവർക്കും ഈ യോഗം ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. സാമൂഹിക അന്തസ്സും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിക്കും. കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും. ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്നോ പരിചയക്കാരനിൽ നിന്നോ പ്രത്യേക പിന്തുണ ലഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെയും അന്തസ്സിന്റെയും സൂചനകളുണ്ട്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)