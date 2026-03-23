Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മാർച്ച് 25 മുതൽ ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Gajakesari Yoga: ജ്യോതിഷപ്രകാരം മാർച്ച് 25 ന് ചന്ദ്രൻ ബിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും വ്യാഴവുമായി ചേർന്ന് ഗജകേസരി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
Gajkesari Yog 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരംചന്ദ്രനെ മനസ്സിന്റെ ഗ്രഹമായും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായിട്ടുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ചന്ദ്രൻ ഒരു രാശിയിൽ ഏകദേശം രണ്ടര ദിവസം തുടരുകയും ആ സമയം ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹവുമായി സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ചന്ദ്രൻ ഉടൻ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും അവിടെ വ്യാഴവുമായി സംയോജിച്ച് ശക്തമായ ഒരു ഗജകേസരി രാജയോഗം സ്റൈഹ്റ്റിക്കും.
ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, സമ്പത്ത്, ബഹുമാനം എന്നിവ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും അതോടൊപ്പം സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് 25 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 6:16 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 മാർച്ച് 27 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9:35 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും ഈ ശക്തമായ രാജയോഗം.
വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും പരസ്പരം സംയോഗത്തിലോ കേന്ദ്ര സ്ഥാനങ്ങളിലോ (1, 4, 7, 10 ഭാവങ്ങൾ) വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണം ഗജകേസരി രാജയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഇടവം (Taurus): ഇടവ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരമാണ്. വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഗജകേസരി രാജയോഗത്താൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകും.ജോലിയുള്ളവർക്ക് ഈ രാജയോഗം വളരെ ഗുണകരമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്താൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോഗം നടക്കും. ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണ ഭാവം എന്നാണ് ഈ ഭാവം അറിയപ്പെടുന്നത്. തൽഫലമായി ഈ ഭാവത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ജോലികളിൽ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയത്തോടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ, വലിയ വിജയത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
