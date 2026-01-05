Jupiter-Venus Conjunction 2026: 2026-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വ്യാഴവും ശുക്രനും കർക്കിടകം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗമാണ്.
ജൂൺ 2ന് വ്യാഴവും ജൂൺ 8ന് ശുക്രനും കർക്കിടകം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇത് 6 രാശിക്കാർക്ക് സവിശേഷമായ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ നൽകും.
ഈ കാലയളവിൽ ഈ 6 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. 'കോടീശ്വര യോഗത്തിന്' തുല്യമായ നേട്ടങ്ങളും ഇവരിലേക്ക് വന്നുചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മേടം: സാമ്പത്തിക നിലയിൽ അപ്രതീക്ഷിത കുതിപ്പ് ഉണ്ടാകും. അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനം വർധിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിൽരംഗത്തെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി വലിയ ലാഭം കൈവരും.
കർക്കിടകം: എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം നേടാനാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രണയജീവിതത്തിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം ഇരട്ടിയാകും. ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. വിദേശയാത്രകള്ക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്.. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാനാകും. സമൂഹത്തില് അംഗീകാരവും ആദരവും ലഭിക്കും. വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും.
കന്നി: കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തില് സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. ഏറെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികള് കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീര്ക്കാനാകും. പുതിയ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും തൊഴില് അന്വേഷിക്കുന്നവര്ക്കും സമയം അനുകൂലമാണ്. ഉയര്ന്ന ശമ്പളത്തോടെയുള്ല ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു.
ധനു: ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ ഗ്രഹസംയോജനം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഭാവി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ലോട്ടറി അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം: സുവർണനാളുകളിലൂടെയാണ് മകരം രാശിക്കാർ കടന്നുപോകുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിയെടുക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.
കുംഭം: വ്യാഴ-ശുക്ര സംഗമത്തിലൂടെ കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ്സിലും ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലും ഉയരത്തിലെത്താനാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
