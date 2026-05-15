Gajalakshmi Yoga: ശുക്ര സംക്രമണത്താൽ മിഥുന രാശിയിൽ ഗജലക്ഷ്മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ

Written ByAjitha KumariUpdated byAjitha Kumari
Published: May 15, 2026, 12:12 PM IST|Updated: May 15, 2026, 12:17 PM IST

Shukra Guru Yuti Creates Gajalakshmi Yoga: മിഥുന രാശിയിൽ വ്യാഴം ഇതിനകം തന്നെയുണ്ട്. തുടർന്ന് ശുക്രൻ മിഥുനിനെ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെയാണ് ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.  

Shukra Gochar 2026: ശുക്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ സംക്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗജലക്ഷ്മി യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരമായ ഒന്നാണ്.  

ഇതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൊഴിൽ വിജയത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും നെറ്റ്‌നഫണ് നൽകുന്നു. ഈ സമയത്ത് വ്യാഴത്തിന്റെയും ശുക്രന്റെയും കൊടിച്ചേരലിലൂടെയാണ് ഗജലക്ഷ്മി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.  

 മിഥുന രാശിയിൽ വ്യാഴം ഇതിനകം തന്നെയുണ്ട്. തുടർന്ന് ശുക്രൻ മിഥുനിനെ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെയാണ് ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.  ഇതിലൂടെ ഇടവം, മിഥുനം ഉൾപ്പെടെ 5 രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാം... 

 

ശുക്രൻ മെയ് 14 ന് മിഥുന രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിച്ചു. ഇതിലൂടെ വ്യാഴവുമായി സംക്രമിച്ചു   ഗജലക്ഷ്മി യോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിലൂടെ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഗണ്യമായി നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. 

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രന്റെ ഈ സംക്രമണം ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്, ബന്ധങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടും. വിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ ഇണകളുമായി മികച്ച ഏകോപനം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം എന്നിവ നൽകും..

മിഥുനം (Gemini):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്ര സംക്രമണം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളിലൂടെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. സുഖസൗകര്യങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പണം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഭാവിയിൽ വളരെ ഗുണകരമാകും.

ചിങ്ങം (Leo):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രന്റെ സംക്രമണം പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണകരമാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും, വളരെയധികം പ്രശസ്തി ലഭിക്കും, വിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, .സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കും.

തുലാം (Libra):  ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് പോയേക്കാം. നിങ്ങൾ മാനസികമായി ശക്തനാകും, ബന്ധങ്ങളിൽ ബഹുമാനം, ബിസിനസിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ, ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സജീവമായിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും.

ധനു (Sagittarius): ഇവർക്കും ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിരവധി പുതിയ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നേക്കാം, അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ജോലിയിൽ നല്ല പ്രശസ്തി ലഭിക്കും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

