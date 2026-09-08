/Gold Price Hike: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധന; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!

Gold Price Today Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില വർധിച്ചു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 110 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,240 രൂപയായി.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 880 രൂപ വർധിച്ചു.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 1,13,920 ആണ്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ നിരക്ക് 2,550 രൂപയുമാണ്.