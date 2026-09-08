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Gold Price Hike: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധന; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്ര!

Published: Sep 08, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:43 PM IST

Gold Price Today Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്.

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില വർധിച്ചു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്.

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ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 110 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

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ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,240 രൂപയായി.

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ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 880 രൂപ വർധിച്ചു.

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ഒരു  പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 1,13,920 ആണ്.

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രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

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ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് 250 രൂപയും 10 ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ നിരക്ക് 2,550 രൂപയുമാണ്.

TAGS:
Gold price
Gold price today
Gold Price Today Kerala

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