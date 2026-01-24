Gold Rate In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. റെക്കോർഡ് നിരക്കിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,540 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 1,16,320 രൂപയായി. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 135 രൂപയും പവന് 1,080 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചത്.
ജനുവരി 1 - 99,040 ജനുവരി 2 - 99,880 ജനുവരി 3 - 99,600 ജനുവരി 4 - 99,600 ജനുവരി 5 - 1,01,360
ജനുവരി 6 - 1,01,800 ജനുവരി 7 - 1,01,400 ജനുവരി 8 - 1,01,200 ജനുവരി 9 - 1,02,160 ജനുവരി 10 - 1,03,000
ജനുവരി 11 - 1,03,000 ജനുവരി 12 - 1,04,240 ജനുവരി 13 - 1,04,520 ജനുവരി 14 - 1,05,600 ജനുവരി 15 - 1,05,000
ജനുവരി 16 - 1,05,160 ജനുവരി 17 - 1,05,440 ജനുവരി 18 - 1,05,440 ജനുവരി 19 - 1,07,240 ജനുവരി 20 - 1,09,840
ജനുവരി 21 - 1,14,840 ജനുവരി 22 - 1,13,160 ജനുവരി 23 - 1,15,240
യുഎസിൻറെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകളാണ് വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നത്. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും ഇന്ത്യക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്.
