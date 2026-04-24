Kerala Gold Rate 24 April 2026: സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 1040 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റവും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്  
സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1040 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ വിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു.

ഇന്നത്തെ വില കുറവിന് ശേഷം ഒരു പവന്റെ വില 112160 ആയിട്ടുണ്ട്. 

ഗ്രാമിന് 130 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത് ഇതോടെ ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെ വില 14020 ആയിട്ടുണ്ട്.   

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റവും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്   

ഇന്നലെ രാവിലെ 880 രൂപ കുറഞ്ഞ സ്വർണവിലയിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ 600 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു.  ഇതോടെ ഇന്നലത്തെ വില 113200 ആയി.

ഇറാനും യുഎസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കാലാവധി നീട്ടിയതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില അറിയാം... ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680, ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680, ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680, ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880, ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800, ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080, ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080, ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800, ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880, ഏപ്രിൽ 15: 1,13,920, ഏപ്രിൽ 16: 1,14,080, ഏപ്രിൽ 17: 1,13,080 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 17: 1,13,640 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 18: 1,14,240, ഏപ്രിൽ 19: 1,14,240, ഏപ്രിൽ 20: 1,13,880, ഏപ്രിൽ 21: 1,13,880, ഏപ്രിൽ 22: 1,13,480,  ഏപ്രിൽ 23: 1,12,600 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 23: 1,13,200 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 24: 1,12,160.

Next Gallery

Gajalakshmi Yoga: വ്യാഴ-ശുക്ര ഗജലക്ഷ്മി യോഗം: മെയ് 14 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!

You May Like

Sponsored by Taboola