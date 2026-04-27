Kerala Gold Rate 27 April 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ

Kerala Gold Rate On 27th April 2026: ഇന്ന് പവന് 280 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.  ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 113240 രൂപ നൽകണം
സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ്. ഇന്ന് പവന് 280 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 

ഇന്ന് പവന് 280 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.  ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 113240 രൂപ നൽകണം.

ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കൂടിയത്.  ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ  ഇന്നത്തെ വില 14155 ആണ്.   

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റവും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്   

എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് സ്വർണവിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിവുണ്ടായി.

ഹോർമോസ് കടലിടുക്കിൽ തുടർച്ചയായ അവിശ്വനാഗാലാൻ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയരാന് കാരണമായത്.

ജനുവരി 29 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 131160 ആണ് സ്വർണ്ണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് റേറ്റ്. 

കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം  കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നു. പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് 1.20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകേണ്ടി വരും.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കാരണം വില ഇനിയും ചാഞ്ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്.    

ഇറാനും യുഎസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കാലാവധി നീട്ടിയതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സ്വർണവില അറിയാം... ഏപ്രിൽ 01: 1,11,080 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 01: 1,12,160 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 02: 1,11,040 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 02: 1,09,240 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 03: 1,10,680, ഏപ്രിൽ 04: 1,10,680, ഏപ്രിൽ 05: 1,10,680, ഏപ്രിൽ 06: 1,09,360 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 06: 1,10,480 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 07: 1,09,880, ഏപ്രിൽ 08: 1,12,800, ഏപ്രിൽ 09: 1,11,080 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 09: 1,11,600 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 10: 1,12,200 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 10: 1,11,720 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 11: 1,12,080, ഏപ്രിൽ 12: 1,12,080, ഏപ്രിൽ 13: 1,11,800, ഏപ്രിൽ 14: 1,12,880, ഏപ്രിൽ 15: 1,13,920, ഏപ്രിൽ 16: 1,14,080, ഏപ്രിൽ 17: 1,13,080 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 17: 1,13,640 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 18: 1,14,240, ഏപ്രിൽ 19: 1,14,240, ഏപ്രിൽ 20: 1,13,880, ഏപ്രിൽ 21: 1,13,880, ഏപ്രിൽ 22: 1,13,480,  ഏപ്രിൽ 23: 1,12,600 (രാവിലെ), ഏപ്രിൽ 23: 1,13,200 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 24: 1,12,160, ഏപ്രിൽ 24:  1,12,960 (വൈകുന്നേരം), ഏപ്രിൽ 25: 1,12,960, ഏപ്രിൽ 26: 112960, ഏപ്രിൽ 27: 113240.

