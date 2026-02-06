English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ

Gold Price Kerala Today 6 February 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Feb 06, 2026, 11:11 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. ഗ്രാമിന് 190 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,965 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഇന്നലെ പവന് 1,13,240 ആയിരുന്നു.

പവന് 1520 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,11,720 രൂപയായി. 

സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് സ്വർണവില കുറയുന്നത്.

വെള്ളി വിലയിലും ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിക്ക് 14 ശതമാനത്തിലേറെയാണ് വില ഇടിഞ്ഞത്.

ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

ജനുവരി 29ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവില 1,31,160 രൂപയെന്ന സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് വില കുറയുന്നത്.

