Gold Price Kerala Today 6 February 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. ഗ്രാമിന് 190 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,965 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഇന്നലെ പവന് 1,13,240 ആയിരുന്നു.
പവന് 1520 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,11,720 രൂപയായി.
സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് സ്വർണവില കുറയുന്നത്.
വെള്ളി വിലയിലും ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിക്ക് 14 ശതമാനത്തിലേറെയാണ് വില ഇടിഞ്ഞത്.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
ജനുവരി 29ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണവില 1,31,160 രൂപയെന്ന സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് വില കുറയുന്നത്.
