Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold Rate in Kerala Today 02 January 2026: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്
സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിനോട് അടുക്കുകയാണ്
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 840 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 99,880 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 105 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,485 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 99,040 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,380 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് ശേഷം ഇന്നലെയാണ് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 99,880 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഉയരങ്ങൾ തൊടുകയാണ്
