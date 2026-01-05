English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold rate today hits 1 lakh 05 January 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുകയാണ്

 

ഒരു പവന് ഇന്ന് എത്ര നൽകണം? നോക്കാം

 
1 /5

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,160 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,00,760 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 145 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,595 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.    

2 /5

ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 99,600 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,450 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.    

3 /5

പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. 99,000 നിന്നും ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്   

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,00,760 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്     

5 /5

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: ജനുവരി 1- 99,040, ജനുവരി 2- 99,880, ജനുവരി 3- 99,600, ജനുവരി 4- 99,600, ജനുവരി 5- 1,00,760.

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola