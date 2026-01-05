Gold rate today hits 1 lakh 05 January 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുകയാണ്
ഒരു പവന് ഇന്ന് എത്ര നൽകണം? നോക്കാം
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,160 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,00,760 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 145 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,595 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 99,600 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,450 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. 99,000 നിന്നും ഇപ്പോള് വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്ണ്ണവില കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,00,760 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ജനുവരി 1- 99,040, ജനുവരി 2- 99,880, ജനുവരി 3- 99,600, ജനുവരി 4- 99,600, ജനുവരി 5- 1,00,760.
