English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2000ന് അടുത്ത്

Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2000ന് അടുത്ത്

Gold Price Today Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് വിലയിടിവാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
  • Feb 13, 2026, 11:07 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം.

2 /7

ഇന്ന് സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 14,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

3 /7

പവന് 1,920 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കേരളത്തിൽ 1,14,240 രൂപയായി.

4 /7

വെള്ളിക്ക് ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

5 /7

ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണനിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

6 /7

ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

7 /7

എന്നാൽ, ഇന്ന് ആഗോള വിപണിയിലെ വില വർധനവ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.

Gold price today gold price todays gold price

Next Gallery

Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!

You May Like

Sponsored by Taboola