Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2000ന് അടുത്ത്

Gold Price Today Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് വിലയിടിവാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം.
ഇന്ന് സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 14,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
പവന് 1,920 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കേരളത്തിൽ 1,14,240 രൂപയായി.
വെള്ളിക്ക് ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണനിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
എന്നാൽ, ഇന്ന് ആഗോള വിപണിയിലെ വില വർധനവ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.
