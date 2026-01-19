Gold Price Today: ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold Rate 19 January 2026: ലക്ഷത്തില് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വര്ണ്ണവില, ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര ലക്ഷം നൽകണമെന്ന് നോക്കാം
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,400 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,06,840 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 175 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 13,355 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 1,05,440 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 13,180 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു. 99,040 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്.
ഈ പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. സ്വര്ണ്ണവില ഒരു ലക്ഷം കടന്നതോടെ ഇനി ഒരു തരി പൊന്ന് വാങ്ങാന് ലക്ഷങ്ങള് വേണ്ടി വരും.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,06,840 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ജനുവരി 1- 99,040, ജനുവരി 2- 99,880, ജനുവരി 3- 99,600, ജനുവരി 4- 99,600, ജനുവരി 5- 1,00,760, ജനുവരി 5- 1,01,080, ജനുവരി 5- 1,01,360, ജനുവരി 6- 1,01,800, ജനുവരി 7- 1,02,280, ജനുവരി 7- 1,01,400, ജനുവരി 8- 1,01,200, ജനുവരി 9- 1,01,720, ജനുവരി 9- 1,02,160, ജനുവരി 10- 1,03,000, ജനുവരി 11- 1,03,000, ജനുവരി 12- 1,04,240, ജനുവരി 13- 1,04,520, ജനുവരി 14- 1,05,320, ജനുവരി 14- 1,05,600, ജനുവരി 15- 1,05,000, ജനുവരി 15- 1,05,320, ജനുവരി 16- 1,05,160, ജനുവരി 17- 1,05,440, ജനുവരി 18- 1,05,440, ജനുവരി 19- 1,06,840.