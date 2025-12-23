Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ

Gold price hits record high: സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്. പവന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടന്നു. ഇന്ന് മാത്രം വർധിച്ചത് 1,760 രൂപയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ആദ്യമായി ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി.
പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസും ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 1,760 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,01,600 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 220 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,700 രൂപയായി ഉയർന്നു.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 10,525 രൂപയായി.
വെള്ളിക്കും വില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 2 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 220 രൂപയായി.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.