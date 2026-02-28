English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു, വർധിച്ചത് 2000 രൂപയിൽ അധികം; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Price Today 28 February 2026: കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം. തിരുവന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
  • Feb 28, 2026, 08:58 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില പവന് 1,18,480 രൂപയായിരുന്നു. 2,320 രൂപ വർധിച്ച് 1,20,800 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

2 /7

1-Feb-26 1,17,760 2-Feb-26 (Morning) 111120 2-Feb-26 (Afternoon) 1,07,920 (Lowest of Month) 2-Feb-26 (Evening) 109920 2-Feb-26 (Night) 112320 3-Feb-26 (Morning) 111280 3-Feb-26 (Noon) 112880  

3 /7

4-Feb-26 (Morning) 117720 4-Feb-26 (Evening) 116920 5-Feb-26 113240 6-Feb-26 (Morning) 111720 6-Feb-26 (Afternoon) 112720 7-Feb-26 114840

4 /7

8-Feb-26 114840 9-Feb-26 (Morning) 116480 9-Feb-26 (Afternoon) 115800 10-Feb-26 (Morning) 115800 10-Feb-26 (Evening) 116440 11-Feb-26 (Morning) 116240 11-Feb-26 (Evening) 117040

5 /7

12-Feb-26 116160 13-Feb-26 (Morning) 114240 13-Feb-26 (Evening) 113760 14-Feb-26 115680 15-Feb-26 1,15,680 16-Feb-26 114720 17-Feb-26 (Morning) 113600 17-Feb-26 (Afternoon) 113080

6 /7

18-Feb-26 1,13,080 19-Feb-26 (Morning) 114760 19-Feb-26 (Afternoon) 115320 20-Feb-26 (Morning) 114520 20-Feb-26 (Evening) 115400 21-Feb-26 116800 22-Feb-26 1,16,800 23-Feb-26 1,18,320

7 /7

24-Feb-26 118640 25-Feb-26 1,18,720 26-Feb-26 (Morning) 118560 26-Feb-26 (Afternoon) 118080 27-Feb-26 Rs. 1,18,480 28-Feb-26 1,20,800 (Highest of Month)

Gold rate today Gold price hike Gold Price Today 28 February

