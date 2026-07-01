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Gold Price Today: മാസത്തിൻറെ ആദ്യ ദിനം സ്വർണം താഴേക്ക്; ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം!

Published: Jul 01, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:15 AM IST

Kerala Gold Price Today June 1 2026: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.

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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ജൂൺ 30ന് വൈകിട്ട് സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും വില ഇടിഞ്ഞത്.

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ഗ്രാമിന് 115 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 12,905 രൂപയായി.

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ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 920 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 1,03,240 ആണ്.

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ജൂൺ 30ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,02,760 ആയിരുന്നു ജൂൺ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ വീണ്ടും വില വർധിച്ചു.

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ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 1400 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ സ്വർണവില 1,04,160 ആയി ഉയർന്നിരുന്നു.

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ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

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ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

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