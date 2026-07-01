/Gold Price Today: മാസത്തിൻറെ ആദ്യ ദിനം സ്വർണം താഴേക്ക്; ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം!

Kerala Gold Price Today June 1 2026: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ജൂൺ 30ന് വൈകിട്ട് സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും വില ഇടിഞ്ഞത്.
ഗ്രാമിന് 115 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 12,905 രൂപയായി.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 920 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 1,03,240 ആണ്.
ജൂൺ 30ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,02,760 ആയിരുന്നു ജൂൺ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. എന്നാൽ വൈകിട്ടോടെ വീണ്ടും വില വർധിച്ചു.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 1400 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ സ്വർണവില 1,04,160 ആയി ഉയർന്നിരുന്നു.
ആഗോളവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.