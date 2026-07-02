/Gold Price Hike: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില അറിയാം

Today's Gold Price In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഇത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 345 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,250 രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ വിപണി വില.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 2760 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കേരളത്തിലെ നിരക്ക് 1,06,000 രൂപയിലേക്ക് എത്തി.
ഇന്നലെ സ്വർണവില 1,04,320 രൂപയായിരുന്നു. ഇതാണ് കുത്തനെ വർധിച്ചത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണവിലയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
ഓഹരിവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.