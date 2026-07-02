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Gold Price Hike: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില അറിയാം

Published: Jul 02, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:46 AM IST

Today's Gold Price In Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഇത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.

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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 345 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

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ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,250 രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ വിപണി വില.

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ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 2760 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നത്.

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ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കേരളത്തിലെ നിരക്ക് 1,06,000 രൂപയിലേക്ക് എത്തി.

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ഇന്നലെ സ്വർണവില 1,04,320 രൂപയായിരുന്നു. ഇതാണ് കുത്തനെ വർധിച്ചത്.

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അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ സ്വർണവിലയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

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ഓഹരിവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

TAGS:
Gold rate
Kerala gold rate
Gold price
സ്വർണവില
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

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