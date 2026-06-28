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Gold Price Today Kerala: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം

Published: Jun 28, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:59 AM IST

Gold Price Today Kerala 2026 June 28: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.


 

 

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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിലാണ് സ്വർണവില തുടരുന്നത്.

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ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,05,560 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,195 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

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ഇന്നലെ സ്വർണവില പവന് 880 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 104680 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില 105560 രൂപയായി ഉയർന്നു.

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കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജൂൺ 25ന് ആണ്.

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ജൂൺ 25ന് 102760 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. ജൂൺ 25ന് വൈകിട്ട് വില വർധിച്ച് 103640 ആയി.

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ജൂൺ 26ന് സ്വർണവില 103840 ആയിരുന്നു. വൈകിട്ടോടെ വില വർധിച്ച് 104680 ആയി ഉയർന്നു.

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ജൂൺ 27ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 105560 ആയി. ഇന്നും ഇതേ വിലയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം തുടരുന്നത്.

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