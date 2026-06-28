/Gold Price Today Kerala: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം

Gold Price Today Kerala 2026 June 28: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിലാണ് സ്വർണവില തുടരുന്നത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,05,560 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,195 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ സ്വർണവില പവന് 880 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് 104680 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില 105560 രൂപയായി ഉയർന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജൂൺ 25ന് ആണ്.
ജൂൺ 25ന് 102760 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. ജൂൺ 25ന് വൈകിട്ട് വില വർധിച്ച് 103640 ആയി.
ജൂൺ 26ന് സ്വർണവില 103840 ആയിരുന്നു. വൈകിട്ടോടെ വില വർധിച്ച് 104680 ആയി ഉയർന്നു.
ജൂൺ 27ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 105560 ആയി. ഇന്നും ഇതേ വിലയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം തുടരുന്നത്.