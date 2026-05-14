/Gold Price Today May 14: കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണം; റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് സ്വർണവില

Gold Price Today May 14 Kerala: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 90 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,880 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
പവന് 720 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 1,19,040 രൂപയായി ഉയർന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വർണത്തിൻറെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണത്തിന് കുത്തനെ വില വർധിച്ചത്.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 75 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 12,225 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വില.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരി വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവുണ്ടായി.
