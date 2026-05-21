/Gold Price Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് വിപണി; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Gold Price Today Kerala May 21 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണ വില അറിയാം.
കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക് 14,660 ആണ്. പവന് 360 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,17,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു.
ഗ്രാമിന് രാവിലെ 120 രൂപയും പിന്നീട് 140 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചത്.
പവന് രാവിലെ 960 രൂപയും പിന്നീട് 1120 രൂപയും വർധിച്ചിരുന്നു.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്ന രൂപ ഇന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 52 പൈസ ഉയർന്നു.