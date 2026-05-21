Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Price Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് വിപണി; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Gold Price Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് വിപണി; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം

Published: May 21, 2026, 10:27 AM IST|Updated: May 21, 2026, 10:44 AM IST

Gold Price Today Kerala May 21 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണ വില അറിയാം.

1/7

കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

2/7

ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക് 14,660 ആണ്. പവന് 360 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

3/7

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,17,280 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ സ്വർണവില വർധിച്ചിരുന്നു.

4/7

ഗ്രാമിന് രാവിലെ 120 രൂപയും പിന്നീട് 140 രൂപയുമാണ് വർധിച്ചത്.

5/7

പവന് രാവിലെ 960 രൂപയും പിന്നീട് 1120 രൂപയും വർധിച്ചിരുന്നു.

6/7

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

7/7

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്ന രൂപ ഇന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 52 പൈസ ഉയർന്നു.

Tags:
Gold price today
Gold rate today
Gold Rate Today Kerala

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഒരു സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പിൽ നിന്ന് 190-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന മാധ്യമ സാമ്രാജ്യം

ഒരു സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പിൽ നിന്ന് 190-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന മാധ്യമ സാമ്രാജ്യം

Essel Group57 min ago
2

മലയാളി യുവതി ബെംഗളൂരുവിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി; കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി

Sexual harassment1 hr ago
3

Essel Group @ 100: തങ്ങളുടേതായ ട്രെൻഡുകൾ നിരത്തി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി

Essel Group3 hrs ago
4

എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ 100 വർഷങ്ങൾ: ഒരു മീഡിയ ജെയിന്റിന്റെ അതിവേഗ വളർച്ചയുടെ കഥ

Essel Group3 hrs ago
5

കാലത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിച്ച നാഴികക്കല്ലുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ മാതൃകകൾ; അറിയാം...

Essel Group3 hrs ago