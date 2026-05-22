/Gold Price Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; 320 രൂപ കുറഞ്ഞു

Gold Price Today Kerala May 22 2026: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണ വില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം. ഇന്ന് പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി കുതിക്കുകയായിരുന്നു സ്വർണവില. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് 2720 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് ആണ്.
ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞതോടെ ഒരു ഒരു പവന് നൽകേണ്ടത് 116960 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞു ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണ്ണത്തിന് 14620 രൂപയാണ് വില.
കേരളത്തിലെ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കയാണ്.
രാജ്യത്തെ വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിനും രൂപയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇറക്കുമതി തീരുവ മുൻപ് 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം നൽകേണ്ടി വരും.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2,400 ഡോളറിന് മുകളിൽ ശക്തമായി തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പുതിയ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പുതിയ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളുമാണ് നിലവിൽ ആഗോള വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഈ അസ്ഥിരത കണക്കിലെടുത്ത് നിക്ഷേപകർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
മെയ് മാസത്തെ സ്വർണ്ണവില അറിയാം...
മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ), മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി), മെയ് 02: 1,10,680, മെയ് 03: 1,10,680, മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ), മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 05: 1,09,400, മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ), മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ), മെയ് 07: 1,12,200 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 08: 1,11,960, മെയ് 09: 1,11,720, മെയ് 10: 1,11,720, മെയ് 11: 1,11,560 (രാവിലെ), മെയ് 11: 1,12,520 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 12: 1,12,920, മെയ് 13: 1,23,120 (രാവിലെ), മെയ് 13: 1,18,880 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 14: 1,19,040, മെയ് 15: 1,17,400 (രാവിലെ), മെയ് 15: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 16: 1,15,580, മെയ് 17: 1,15,580, മെയ് 18: 1,14,560, മെയ് 19: 1,15,160, മെയ് 20: 1,16,120 (രാവിലെ), മെയ് 20: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 21: 1,17,280, മെയ് 21: 1,16,960