Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില വർധിച്ചു; ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് ഇത്ര! സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?

Gold Price Today Kerala April 1 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 150 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
ഇന്ന് പവന് 1200 രൂപ വർധിച്ച് 1,11,080 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.
ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,09,480 രൂപയും ഉച്ചയോടെ 1,09,040 രൂപയും ആയിരുന്നു വില.
എക്കാലത്തെയും റെക്കോർഡ് വിലയിൽ സ്വർണം എത്തിയത് ജനുവരി 31ന് ആണ്.
16,395 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിൻറെ വില.ഒരു ഗ്രാമിന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.
ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
