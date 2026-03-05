English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം

Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം

Gold Price Today Kerala March 5: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Mar 05, 2026, 10:23 AM IST
1 /7

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

2 /7

ഇറാൻ, ഇസ്രയേൽ, യുഎസ് യുദ്ധവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യവും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

3 /7

ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,990 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. പവന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,19,920 രൂപയായി.

4 /7

ഇന്നലെ സ്വർണവില പവന് 2,280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 15,080 പവന് 1,20,640 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു നിരക്ക്.

5 /7

ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണവില രണ്ട് തവണയായി 2,120 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. നാല് ദിവസത്തിനിടെ പവന് 7,000 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

6 /7

1-Mar-26 1,26,920 (Highest of Month) 2-Mar-26 124520 (Morning) 2-Mar-26 125040 3-Mar-26 124680 (Morning)

7 /7

3-Mar-26 122920 (Evening) 4-Mar-26 120640 5-Mar-26 1,19,920 (Lowest of Month)

