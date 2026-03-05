Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം

Gold Price Today Kerala March 5: കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
ഇറാൻ, ഇസ്രയേൽ, യുഎസ് യുദ്ധവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യവും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,990 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. പവന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,19,920 രൂപയായി.
ഇന്നലെ സ്വർണവില പവന് 2,280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 15,080 പവന് 1,20,640 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു നിരക്ക്.
ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണവില രണ്ട് തവണയായി 2,120 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. നാല് ദിവസത്തിനിടെ പവന് 7,000 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
1-Mar-26 1,26,920 (Highest of Month) 2-Mar-26 124520 (Morning) 2-Mar-26 125040 3-Mar-26 124680 (Morning)
3-Mar-26 122920 (Evening) 4-Mar-26 120640 5-Mar-26 1,19,920 (Lowest of Month)
