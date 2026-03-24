Gold Price Today March 24: രാവിലെ കുറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് കൂടി... ചാഞ്ചാടി സ്വർണം, വർധിച്ചത് ഇത്ര!

Kerala Gold Rate Today March 24: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഉയർന്നു. രാവിലെ സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വില വർധിക്കുകയായിരുന്നു.
  • Mar 24, 2026, 04:36 PM IST
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില വർധിച്ചു. രാവിലെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നിന്ന് 235 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,100 രൂപയായി.

ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 1880 രൂപയാണ് ഉച്ചയോടെ വർധിച്ചത്. പവന് 1,04,800 രൂപയിലാണ് നിലവിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നാല് തവണയോളം സ്വർണവിലയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നു.

ഇന്നലെ (തിങ്കളാഴ്ച) രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,02,680 രൂപയായിരുന്നു. ഉച്ചയോടെ 99,480 രൂപയായി.

വൈകിട്ടോടെ 1,01,080 ആയി. രാത്രിയോടെ 1,05,808 രൂപയായി. പിന്നീട് ഇന്ന് (ചൊവ്വാഴ്ച) സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും വർധിച്ചത്.

ഇറാനെതിരെ യുഎസും ഇസ്രയേലും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവും പ്രകടമായി.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

